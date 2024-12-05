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Bayburt'ta Okullarda Gıda Güvenilirliği Eğitimi Verildi

Bayburt'ta Okullarda Gıda Güvenilirliği Eğitimi Verildi
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Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, okullarda gıda güvenilirliği, gıda kayıpları ve su verimliliği konularında farkındalık eğitimleri düzenliyor. Kırkpınar ve Sancaktepe okullarında yapılan eğitimlerde, öğrencilere su israfının önlenmesi ve gıda kayıplarının azaltılması hakkında bilgi verildi.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 'Okullarda Gıda Güvenilirliği, Gıda Kayıpları ve İsrafı ile Su Verimliliği' konularında, farkındalık eğitimleri verilmeye devam ediyor.

Okullardaki gıda güvenilirliğine yönelik uygulamaları geliştirmek amacıyla kontrol görevlileri tarafından, Kırkpınar İlkokulu ve Ortaokulu, Sancaktepe İlkokulu, Sancaktepe İmam Hatip Ortaokulu, TOBB Örence İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine 'Okullarda Gıda Güvenilirliği, Gıda Kayıpları ve İsrafı ile Su Verimliliği' konularında, farkındalık eğitimi verildi.

Geleceğin güvencesi olan çocuklara, su israfının önlenmesi noktasında önemli bilgiler aktarılarak, gıda kayıplarının önüne ne şekilde geçileceği anlatıldı. Eğitimler, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasıyla ve bilgilendirici broşürlerin dağıtılmasıyla son buldu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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