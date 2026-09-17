Bayburt’ta öğrencilere ‘Ahilik Kültürü’ anlatıldı

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Bayburt'ta 39. Ahilik Haftası kapsamında öğrenciler için düzenlenen söyleşide, Ahilik geleneğinin tarihi kökleri ile bugünkü önemi ele alındı.

Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Bayburt Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Çoruh Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Naci Ahıskalıoğlu'nun sunduğu programın konuğu, Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gazi Özdemir oldu.

Özdemir, söyleşide Ahiliğin tarihi gelişimini anlatarak, bu köklü geleneğin yalnızca bir esnaf teşkilatlanması değil; dürüstlük, çalışkanlık, adalet, dayanışma, helal kazanç ve kul hakkına saygıyı esas alan bir yaşam kültürü olduğunu vurguladı.

Ahilik anlayışında meslek sahibi olmanın yanı sıra iyi insan olmanın da önem taşıdığını belirten Özdemir, gençlerin ailelerine ve topluma faydalı bireyler olarak yetişmeleri gerektiğine dikkat çekti. Ticarette hakkından fazlasını almamak, başkasının emeğine saygı göstermek ve helal ile haramı gözetmenin Ahilik kültürünün temel değerleri arasında yer aldığı ifade edildi.

Programda öğrencilerin soruları da yanıtlanırken, Ahilik kültürünün meslek hayatındaki yansımaları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Program, Özdemir'e plaket takdim edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı