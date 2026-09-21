Bayburt’ta öğrencilerden ’Gaziler Günü’ programı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bayburt'ta Gaziler Haftası dolayısıyla Gaziler Ortaokulunda program düzenlendi. Öğrencilerin hazırladığı etkinliklerde gazilerin günü kutlandı.

Programda öğrenciler tarafından şiirler okunurken çeşitli gösteriler ve sunumlar gerçekleştirildi. Salonda 'Vatan size minnettar' yazılı pankartın yer aldığı etkinlikte, gazilerin vatan için gösterdiği fedakarlıklara değinilerek, bayrak ve millet sevgisinin gelecek nesillere aktarılmasına yönelik mesajlar verildi.

Programın sonunda Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Gazi Selami Köksal'a, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman tarafından plaket takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı