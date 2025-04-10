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Bayburt'ta Nisan Karı Yağdı: Hava Sıfırın Altına Düştü

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Bayburt'ta aniden bastıran kar yağışı, yüksek yerleri beyaza bürüdü. Nisan ayının beklenen karı vatandaşları sevindirirken, hava sıcaklığı eksi 11 dereceye kadar düştü. Meteoroloji verilerine göre, kar yağışı hafta sonuna kadar devam edecek.

Beklenen Nisan karı geldi: Bayburt'a lapa lapa kar yağdı

BAYBURT - Bayburt'ta sabahın erken saatlerinde rüzgar ve fırtına, öğlen saatlerine doğru ise kar yağışı etkili oldu. Aniden bastıran kar lapa lapa yağınca, yüksek yerler yeniden beyaza büründü.

Rumi takvime göre Nisan'ın 5'i, miladi takvime göre ise Nisan ayının 18'inci gününe denk gelen, halk dilinde April'in beşi olarak bilinen kar yağışı bugün Bayburt'ta etkisini gösterdi. Nisan karını beklediklerini, gördüklerini manzara karşısında şaşırmadıklarını belirten Bayburtlu vatandaşlar, yağan kardan dolayı mutlu olduklarını söylediler. Karla birlikte hava sıcaklığı ise yeniden sıfırın altına düştü, termometreler eksi 11 dereceyi gösterdi. Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kar yağışı hafta sonuna kadar aralıklarla etkisini sürdürecek, hava sıcaklığı ise 5 ila eksi 10 derece arasında değişkenlik gösterecek.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZNUR DEMİR - Yerel
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