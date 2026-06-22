Bayburt'ta muhtarlara sosyal hizmetler anlatıldı

Bayburt'ta Sosyal Risk Haritaları ve Aile Rehberi Sistemi kapsamında muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, sosyal hizmet ve desteğe ihtiyaç duyan bireylerin erken dönemde tespit edilmesi, ilgili destek mekanizmalarına yönlendirilmesi ve yerel iş birliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Toplantıda muhtarlara, Sosyal ve Ekonomik Destek, Evde Bakım Yardımı, Koruyucu Aile ve Evlat Edinme hizmetleri hakkında bilgi verildi. Sosyal hizmet modellerinin daha etkin yürütülmesinde muhtarların sahadaki rolüne dikkat çekildi.

Sosyal Risk Haritaları ve Aile Rehberi Sistemi ile ihtiyaç sahibi bireylerin yaşadıkları çevrede daha hızlı tespit edilmesi ve uygun hizmetlerle buluşturulması hedefleniyor. Bilgilendirme faaliyetinde, kurumlar arası iş birliğinin sosyal hizmet sunumundaki önemine de vurgu yapıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı