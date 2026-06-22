Haberler

Bayburt'ta muhtarlara sosyal hizmetler anlatıldı

Bayburt'ta muhtarlara sosyal hizmetler anlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt'ta Sosyal Risk Haritaları ve Aile Rehberi Sistemi kapsamında muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda sosyal hizmet ve desteğe ihtiyaç duyan bireylerin erken tespiti, ilgili destek mekanizmalarına yönlendirilmesi ve yerel iş birliğinin güçlendirilmesi ele alındı.

Bayburt'ta Sosyal Risk Haritaları ve Aile Rehberi Sistemi kapsamında muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, sosyal hizmet ve desteğe ihtiyaç duyan bireylerin erken dönemde tespit edilmesi, ilgili destek mekanizmalarına yönlendirilmesi ve yerel iş birliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Toplantıda muhtarlara, Sosyal ve Ekonomik Destek, Evde Bakım Yardımı, Koruyucu Aile ve Evlat Edinme hizmetleri hakkında bilgi verildi. Sosyal hizmet modellerinin daha etkin yürütülmesinde muhtarların sahadaki rolüne dikkat çekildi.

Sosyal Risk Haritaları ve Aile Rehberi Sistemi ile ihtiyaç sahibi bireylerin yaşadıkları çevrede daha hızlı tespit edilmesi ve uygun hizmetlerle buluşturulması hedefleniyor. Bilgilendirme faaliyetinde, kurumlar arası iş birliğinin sosyal hizmet sunumundaki önemine de vurgu yapıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mardin'de yasa dışı bahis operasyonu: 49 kişi gözaltında

Erdoğan'ın "Bitirin" talimatı sonrası yeni operasyon! Gözaltılar var
18 saat kapalı kapılar ardında görüştüler! İlk karar Lübnan için çıktı

Kapalı kapılar ardında 18 saat! İlk karar Bibi'yi çıldırtacak cinsten
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç kadın, erkeklere kendisiyle evlenmeleri için tek bir sebep sundu

Erkeklere kendisiyle evlenmeleri için tek bir sebep sundu
Evini taşıttırdığı nakliyecilerle video çekti, görüntü kullanıcıları ikiye böldü

Evini taşıyan nakliyecilerle video çekti, görüntü tartışma yarattı
Ferdi Tayfur'un damadının mekanına şok baskın! Kadınlar yönlendirdi, restoran soydu

Ferdi Tayfur'un damadının mekanına baskın! Kadınlara tuzak kurdular
Yapay zeka sanılmıştı! Şimdi tekliflere yetişemiyor

Bizim maçın tek kazananı oldu!

Balıkçı barınağında gezerken denize düşüp boğuldu

Esrarengiz ölüm! Balıkçı barınağına gezmeye gitti geri dönemedi
Trump'tan Meloni'ye nükleer tepkisi: İran tehdidini umursamıyor

Trump'tan Meloni'ye ağır fırça!
İbrahim Tatlıses'in kızının 'Babalar Günü' paylaşımına kimse anlam veremedi

Elif Ada'nın "Babalar Günü" paylaşımına kimse anlam veremedi