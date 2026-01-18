Haberler

Vali Eldivan muhtarlarla bir araya geldi

Vali Eldivan muhtarlarla bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt Muhtarlar Derneği Başkanı Huzeyfe Budak ve muhtarlar, Valilikte düzenlenen toplantıda köylerin ihtiyaçlarını Vali Mustafa Eldivan'a iletti. Toplantıda, köylerin kalkınması için iş birliğinin önemi vurgulandı.

Bayburt Muhtarlar Derneği Başkanı Huzeyfe Budak ve beraberindeki muhtarlar, köylerin öncelikli ihtiyaçlarını Vali Mustafa Eldivan'a iletti.

Vali Mustafa Eldivan, muhtarlarla toplantıda bir araya geldi. Toplantıda, köylerin kalkınması ve yaşam kalitesinin artırılması için yapılabilecek çalışmalar ele alındı, kamu kurumlarıyla iş birliği içinde hareket etmenin önemi vurgulandı.

Vali Eldivan, muhtarların vatandaşlar ile kamu kurumları arasında köprü görevi üstlendiğini belirterek, köylerin gelişimi için iş birliğinin süreceğini dile getirdi. Budak ve muhtarlar, köylerde yürütülen çalışmalar dolayısıyla Vali Eldivan'a teşekkür etti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi

Trump, Grönland planına karşı çıkan 8 ülkeye ticaret savaşı açtı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Szymanski için yolun sonu! Kulüpler arasında anlaşma sağlandı

Yolun sonu! Anlaşma tamamlandı, işte yeni takımı
Müge Boz, 20 yıldır mücadele ettiği hastalığını açıkladı

Ünlü isimden yıllar sonra gelen itiraf: 20 yıldır mücadele ediyorum
Okan Buruk'tan manavda çıkan görüntüsü sonrası ilk açıklama

Manavda çıkan görüntüsü ile ilgili suskunluğunu bozdu
Fenerbahçe'nin yıldızı Talisca'dan 5 yıllık sevgilisine romantik evlilik teklifi

Sahanın yıldızı bu kez aşk için diz çöktü: Talisca'dan romantik teklif
Szymanski için yolun sonu! Kulüpler arasında anlaşma sağlandı

Yolun sonu! Anlaşma tamamlandı, işte yeni takımı
Kadın cezaevi görevlisi erkek mahkûmla ilişkiye girerken kameraya yakalandı

Kadın cezaevi görevlisi erkek mahkûmla ilişkiye girerken kameraya yakalandı
Galatasaraylı taraftarlardan yönetime tepki

Maç sonunda olanlar oldu