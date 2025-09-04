Haberler

Bayburt'ta Mevlit Kandili Etkinlikleri Düzenlendi

Bayburt'ta Mevlit Kandili Etkinlikleri Düzenlendi
Mevlit Kandili dolayısıyla Bayburt'taki tüm camilerde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit okunması ve dualar yapıldı. İl Müftüsü Danacı, aile ahlakı konusunu ele aldı.

Mevlit Kandili dolayısıyla Bayburt'taki tüm camilerde kandil programı düzenlendi. Yatsı namazı öncesi Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okunmasıyla başlayan programlarda, ilahiler söylendi, dualar edildi.

İl Müftüsü Bayram Danacı, Tarihi Ulu Camii'nde 'Peygamberimiz ve Aile Ahlakı' konulu vaaz verdi. Vaazında ailenin önemine değinen Müftü Danacı, sağlam bir aile yapısının oluşmasında rehberin Kur'an ve sünnet olduğunu söyledi.

Program, başta Doğu Türkistan, Gazze ve Filistin olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde zulme uğrayan Müslümanlar için yapılan dualarla son buldu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
