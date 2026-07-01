Bayburt'ta Koruyucu aileler ve çocuklar piknikte buluştu

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen piknik programında koruyucu aileler ile çocuklar çeşitli sosyal ve eğitsel etkinliklerde bir araya geldi.

Yeni Şehir Parkı'nda organize edilen etkinlikte, çocuklar robotik kodlama uygulamaları, eğitici atölyeler ve çeşitli oyunlarla keyifli vakit geçirirken, aileler de deneyimlerini paylaşma fırsatı buldu. Program kapsamında Kızılay tarafından aşure ikramı yapıldı.

Programa katılan Vali Mustafa Eldivan, koruyucu aileler ve çocuklarla sohbet etti. Koruyucu aileliğin sevgi, şefkat ve fedakarlığın en güzel örneklerinden biri olduğunu belirten Eldivan, "Şefkatle açılan her kapı, bir çocuğun geleceğine açılan umut kapısıdır. Çocuklara güvenli ve sıcak bir yuva sunan tüm koruyucu ailelere teşekkür ediyorum" dedi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı