Bayburt'ta koruyucu aile farkındalığı için simge yapılara pankart asıldı

Bayburt'ta koruyucu aile hizmetinin tanıtılması amacıyla kentin simge noktaları olan Korgan Köprüsü'ne, Dede Korkut Türbesi'ne ve tarihi kaleye koruyucu aile temalı pankartlar asıldı.

Çalışmayla, her çocuğun sevgi dolu ve güvenli bir aile ortamında büyüme hakkına dikkat çekildi. Kentin farklı noktalarına asılan pankartlarla koruyucu aile hizmetinin önemine vurgu yapıldı.

Korunma ve bakım ihtiyacı bulunan çocukların aile ortamında yaşamlarını sürdürebilmelerine imkan sağlayan koruyucu aile modeline ilişkin farkındalık oluşturulmasına yönelik yürütülen çalışmada, vatandaşlara koruyucu aile hizmetine ilişkin bilgilendirmelerde de bulunuldu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı