Bayburt'ta Kalp Hastası Nursima'ya Sürpriz Ziyaret

Bayburt'ta Kalp Hastası Nursima'ya Sürpriz Ziyaret
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Bayburt'ta kalp rahatsızlığı nedeniyle evde öğrenim gören 10 yaşındaki Nursima Topsakal, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman tarafından sürpriz bir ziyarete uğradı. Kahraman, Nursima'nın piyano resitaline bağlamasıyla eşlik etti ve ona hediyeler verdi.

Bayburt'ta kalp rahatsızlığı nedeniyle evde öğrenim gören 10 yaşındaki Nursima Topsakal'a İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman unutamayacağı bir sürpriz yaptı. Nursima'dan gelen isteği geri çevirmeyen Kahraman, evde ziyaretine geldiği minik Nursima'nın piyano resitaline bağlama çalarak eşlik etti.

Doğuştan müzik yeteneğine sahip Nursima Topsakal'a anne karnındayken kalp rahatsızlığı teşhisi konuldu. Hastalığı nedeniyle okula gidemeyen 4'üncü sınıf öğrencisi Topsakal, eğitimine evde devam ediyor. Evde aldığı eğitimle okuldaki arkadaşlarından geri kalmayan Topsakal, kendisini bir an olsun yalnız bırakmayan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne piyano resitaliyle teşekkür etmek istedi. Topsakal'ın talebi öğretmenleri aracılığıyla İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman'a iletildi. Kalp hastası minik Nursima'dan gelen isteği geri çevirmeyen Kahraman, bağlamasını alarak, Topsakal ailesine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Kapıda Kahraman'ı gören minik Nursima, büyük sevinç yaşadı. "Müdür amca" dediği Kahraman'la birlikte piyano başına geçen Topsakal, birbirinden güzel parçaları Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü için çaldı. Performansıyla göz dolduran Topsakal'ı, mini resitalinden ötürü Kahraman tebrik etti.

Önce dinledi, sonra bağlamasıyla eşlik etti

Kahraman, Topsakal'ın mini konserini dinledikten sonra sürprizini yaptı. Topsakal'ın piyanoda çaldığı 'Üsküdar'a giderken' türküsüne, Kahraman da bağlamasıyla eşlik etti. Minik Nursima'nın sevincine ortak olan Kahraman'ın jesti, yüzlerde tebessüm oluşturdu. O anlar, yürekleri ısıttı. Çok mutlu olduğunu, keyifli bir an yaşadığını ifade eden Topsakal, "Milli Eğitim Müdürü Ömer amca bizi ziyaret ederek, bağlama çaldı. Ben de piyano çalarak kendisine eşlik ettim. Çok mutlu oldum, benim için güzel bir gün oldu. Piyano ve bağlama birbirine çok güzel ses verdi, hoşuma gitti" dedi.

Okulda eğitim öğrenim gören öğrencilerin yanı sıra evde eğitimlerini sürdüren öğrencilerin de her zaman yanında olduklarını belirten Kahraman, ev ziyaretleri kapsamında bugün Nursima Topsakal'a sürpriz yaptıklarını söyledi. Topsakal gibi kendisinin de güzel bir gün geçirdiğini ifade eden Kahraman, "Nursima bugün bize piyanodaki hünerlerini sergiledi, ben de bağlamamla kendisine eşlik ettim. Onunla birlikte güzel bir gün geçirdik" diye konuştu. Piyanolu, bağlamalı mini konserin sonunda Kahraman, Topsakal'a getirdiği hediyeleri verdi. Hediyelerini alan Topsakal da Kahraman'a sarılarak teşekkür etti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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