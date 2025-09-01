Bayburt'ta Kadınlar Kış Sofraları İçin Turşu Hazırlıyor

Bayburt'ta kadınlar, kış sofralarının vazgeçilmez lezzetleri olan pazı ve fasulye turşusu yapımına başladı. Soğuk kış günlerinin sevilen lezzeti olan kahvaltılık turşular için kollar sıvandı.

Yoğun bir mesai harcanarak hazırlanan pazı ve fasulye turşuları, Bayburt sofralarının aranan lezzetleri arasında yer alıyor. Pazılar, ilk olarak küçük parçalar halinde doğranıyor. Ardından kaynar suda haşlanıp süzülerek, acılığının giderilmesi için bir gün boyunca soğuk suda bekletiliyor. Tadını bırakan pazılar, daha sonra bidonlara doldurularak, ekşimeye bırakılıyor.

Aynı özenle hazırlanan fasulye turşusu da benzer aşamalardan geçiriliyor. Bayburt mutfağının önemli tatları arasında yer alan fasulye turşusunun yanı sıra fasulyeden kışlık türlü ve fasulye çırpması da yapılıyor. Binbir emekle hazırlanan kışlıklar, poşetlenip buzluğa atılıyor, kış aylarında da tüketiliyor. - BAYBURT