Bayburt'ta imam hatip öğrencileri Hacı Asaf Durulmuş'u mezarı başında andı

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Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, İmam Hatipliler Haftası dolayısıyla imam hatip camiasının kentteki öncülerinden merhum Hacı Asaf Durulmuş'u dualarla andı.

Okulun hafız öğrencileri tarafından Durulmuş 'un mezarı başında Kur'an-ı Kerim okundu. 2024 yılında 87 yaşında hayatını kaybeden Durulmuş, Bayburt'un eğitim, spor, sosyal ve kültürel yaşamına katkılarıyla tanınıyordu.

1950'li yıllarda spor alanındaki çalışmalara öncülük eden Durulmuş, 1970'li yıllarda ise Bayburt'ta imam hatip eğitiminin gelişmesi ve okulun yapımına yönelik çalışmalarda görev aldı. Durulmuş, okulun inşası için yurt içinde ve yurt dışında yürütülen yardım faaliyetlerine katkıda bulunmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı