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Bayburt'ta II. Ulusal Otizm Eylem Planı Toplantısı Gerçekleştirildi

Bayburt'ta II. Ulusal Otizm Eylem Planı Toplantısı Gerçekleştirildi
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Otizm spektrum bozukluğu olan bireylere yönelik geliştirilen II. Ulusal Otizm Eylem Planı kapsamında Bayburt'ta toplantı yapıldı. Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, plan doğrultusunda faaliyetler değerlendirildi ve gelecekteki süreç üzerine görüşmeler yapıldı.

Otizm spektrum bozukluğu olan bireylere yönelik geliştirilen II. Ulusal Otizm Eylem Planı(2023-2030) kapsamında Bayburt'ta İl İzleme Değerlendirme Kurulu katılımıyla toplantı yapıldı.

Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü başkanlığında, paydaş kurumların temsilcileri ile valilik toplantı salonunda toplantı gerçekleştirildi. Plan kapsamında, Bayburt'ta gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin veriler sunularak, yapılan faaliyetlerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik istişarelerde bulunuldu. Sonraki süreçte gerçekleştirilebilecek faaliyetler üzerine konuşmaların yapıldığı toplantıda, gündem maddeleri detayları bir şekilde ele alındı. - BAYBURT

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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