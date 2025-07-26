Bayburt'ta İhtiyaç Sahibi Çocuklar İçin Toplu Sünnet Töreni Düzenlendi

Bayburt'ta İhtiyaç Sahibi Çocuklar İçin Toplu Sünnet Töreni Düzenlendi
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Erzurum Vakıflar Müdürlüğü organizasyonuyla Bayburt'ta gerçekleştirilen toplu sünnet töreninde, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları unutulmaz bir gün geçirdi. Çocuklar şehir turu yaparak eğlenceli etkinliklere katıldı.

Bayburt'ta ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik toplu sünnet töreni düzenlendi. Erzurum Vakıflar Müdürlüğü organizasyonuyla gerçekleştirilen toplu sünnet töreninde, minikler unutulmaz bir gün yaşadı.

Etkinlik kapsamında sünnet olacak çocuklar, sabah saatlerinde valiliğe ait makam aracıyla şehir turu attı. Turun ardından valilik önünde hatıra fotoğrafı çektiren çocuklar, programın devamında çeşitli etkinliklerle Bamsı Beyrek Seyir Terası'nda ağırlandı.

Terasta oyunlar oynayan, müzik eşliğinde dans eden ve ikramlarla eğlenceli anlar yaşayan çocuklara, gün sonunda çeşitli hediyeler verildi. Programa kamu kurumlarının müdürleri, aileler ve davetliler katıldı.

Düzenlenen yemek programında çocuklarla yakından ilgilenen protokol üyeleri, ailelerle de sohbet etti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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