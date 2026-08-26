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Bayburt'ta Hazine Taşınmazları Yerinde Denetlendi

Bayburt'ta Hazine Taşınmazları Yerinde Denetlendi
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Bayburt'un Kemertaş köyünde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü ekiplerince hazine taşınmazlarına yönelik arazi çalışması yapıldı. Ekipler, taşınmazların sınırlarını ve mevcut durumunu kontrol ederken vatandaşların taleplerini de dinledi. Kamu taşınmazlarının etkin kullanımı ve mevzuata uygunluğun sağlanması için saha çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Bayburt'un Kemertaş köyünde hazine taşınmazlarına yönelik arazi çalışması gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, kamuya ait taşınmazların mevcut durumu yerinde değerlendirildi.

Ekipler, hazine taşınmazlarının sınırlarını kontrol ederken, vatandaşlardan gelen talepleri de dinledi. Arazi incelemelerinde taşınmazların mevcut kullanımı ve sınırlarına ilişkin tespitler yapıldı.

Milli Emlak Müdürlüğü ekiplerinin saha çalışmalarının, kamu taşınmazlarının etkin ve verimli kullanılması ile mevzuata uygunluğunun sağlanmasına yönelik sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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