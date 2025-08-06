Bayburt'ta Hayvan Bakım Evi ve Doğal Yaşam Alanı İncelemesi

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve İçişleri Bakanlığı Bakan Danışmanı Ahmet Yavuz Karaca, mevcut hayvan barınağı ile yapımı devam eden Hayvan Bakım Evi ve Doğal Yaşam Alanı'nda incelemelerde bulundu.

İncelemelerde, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Eldivan, sokak hayvanlarının bakım ve rehabilitasyonu konusunda yapılan hizmetlerin önemine dikkat çekti. Vali Eldivan, modern ve donanımlı bir şekilde inşa edilen yeni barınağın tamamlanmasıyla birlikte sokak hayvanlarının daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda bakım göreceğini ifade etti. Karaca ise, Hayvan Bakım Evi ve Doğal Yaşam Alanı projesine katkı sunan kurumlara teşekkür ederek, hayvan dostu bir şehir oluşturma yolunda atılan adımların örnek teşkil ettiğini vurguladı. - BAYBURT