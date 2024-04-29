Bayburt'ta Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmaları İl Finali Yapıldı
2024 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında düzenlenen 'Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmaları' Bayburt'ta il finali gerçekleştirildi. Yarışmalarda dereceye giren din görevlileri tebrik edildi.
'2024 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası' etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 'Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmaları' il finali yapıldı.
Bayburt İl Müftülüğünce düzenlenen hafızlık yarışmasında Yusufiye Cami İmam Hatibi Ümit Bayram birinci, Yaylapınar Kuzular Mahalle Cami İmam Hatibi Raşit Numan Battal ikinci, Şehit Osman Cami İmam Hatibi Hacı Dursun Purut üçüncü oldu.
Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında ise Gökçedere Yeni Cami Müezzin Kayyımı İrfan Dönmez birinci, Arpalı Leylekli Cami Müezzin Kayyımı Yunus Saymaz ikinci, Kavakyanı Köyü Cami İmam Hatibi Yakup Köse üçüncü oldu.
İl Müftüsü Bayram Danacı, yarışmalara katılan din görevlilerine başarılar dileyerek dereceye girenleri tebrik etti. - BAYBURT