Bayburt'ta Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Bayburt'ta Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında, emniyet ve jandarma birimlerinin faaliyetlerinin değerlendirildiği genişletilmiş güvenlik toplantısı düzenlendi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında, 'Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı' yapıldı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, emniyet ve jandarma birimlerince yürütülen faaliyetler ve çalışmalar değerlendirilerek, istişarelerde bulunuldu. Toplantıda, Bayburt'taki terör ve asayiş konularına ilişkin alınan tedbirler ile uygulamalar detaylı bir şekilde ele alındı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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