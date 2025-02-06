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Bayburt'ta Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Bayburt'ta Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında yapılan toplantıda, emniyet ve jandarma birimlerinin faaliyetleri değerlendirildi, terör ve asayiş konularındaki tedbirler ele alındı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında, 'Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı' yapıldı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, emniyet ve jandarma birimlerince yürütülen faaliyetler ve çalışmalar değerlendirilerek, istişarelerde bulunuldu.

Toplantıda, Bayburt'taki terör ve asayiş konularına ilişkin alınan tedbirler ile uygulamalar detaylı bir şekilde ele alındı. Toplantı, yapılması planlanan çalışmalara ilişkin fikirlerin aktarılmasıyla son buldu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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