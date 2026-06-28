Haberler

Bayburt'ta tayini çıkan mülki idare amirleri için veda programı düzenlendi

Bayburt'ta tayini çıkan mülki idare amirleri için veda programı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görev yerleri değişen Bayburt Vali Yardımcıları Yusuf Beran Vuran ve Yunus Coşkun ile Aydıntepe Kaymakamı Ertuğrul Bayram için veda yemeği düzenlendi. Vali Mustafa Eldivan, plaket takdim ederek hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görev yerleri değişen Bayburt Vali Yardımcıları Yusuf Beran Vuran ve Yunus Coşkun ile Aydıntepe Kaymakamı Ertuğrul Bayram için veda programı düzenlendi.

Kentteki görev sürelerini tamamlayan mülki idare amirleri onuruna İl Jandarma Komutanlığında veda yemeği organize edildi. Programa katılan Vali Mustafa Eldivan, tayini çıkan amirlere plaket takdiminde bulundu.

Vali Eldivan, Bayburt'a sundukları hizmetler ve özverili çalışmalarından dolayı Vuran, Coşkun ve Bayram'a teşekkür ederek, yeni görev yerlerinde başarılar diledi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan ABD'ye misilleme! Kuveyt ve Bahreyn'deki üslere füze yağdırdılar

İran'dan ABD'ye jet misilleme! Arap ülkelerine füze yağdırdılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emlakta 'uygun fiyatlı ev' tuzağı! İşin perde arkası ortaya çıktı

Emlakta "uygun fiyatlı ev" tuzağı! İşin perde arkası ortaya çıktı
Faruk Turgut'un sözleri Can Yaman'ı küplere bindirdi: Senin bütçen benim kaşeme yetmez

Eski yapımcısına ateş püskürdü: Senin bütçen benim kaşeme yetmez
Elektrikli otomobilde faciaya ramak kala! Aile saniyelerle kurtuldu

Elektrikli otomobilde faciaya ramak kala! Aile saniyelerle kurtuldu
Messi rekor kırdı, Arjantin 3'te 3 yaptı

Bu adam gerçekten de uzaylı! Sizler uyurken yeni bir rekor daha kırdı
Avusturya, 90+6'da attığı golle Dünya Kupası'ndaki yolculuğunu devam ettirdi

Yok böyle maç! 90+6'da attıkları golle elenmekten son anda kurtuldular
Irak'ı ayağa kaldıran yolsuzluk operasyonu! Siyasetçilerin evleri basıldı

Komşuyu ayağa kaldıran operasyon! Siyasetçilerin evlerini bastılar
Portekiz liderliği kaçırdı, olası Arjantin eşleşmesi iptal oldu

Kazanırlarsa Messi'ye çeyrek finalde rakip olacaktı! İşte sonuç