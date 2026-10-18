Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Bayburt'ta GençTek Öğrenci Forumu'nda öğrenciler çözüm önerilerini formlara yazdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt'ta GençTek Öğrenci Forumu'nda öğrenciler çözüm önerilerini formlara yazdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt'ta düzenlenen GençTek Öğrenci Forumu'nda öğrenciler, siber güvenlik ve dijital yaşam gibi konularda çözüm önerilerini formlara yazdı. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman da masalardaki çalışmaları takip ederek öğrencilerin çalışmalarını inceledi.

Bayburt'ta düzenlenen GençTek Öğrenci Forumu'nda öğrenciler, farklı tematik masalarda bir araya gelerek çeşitli sorunlara yönelik fikirlerini, çözüm önerilerini ve proje düşüncelerini paylaştı.

Forumda oluşturulan masalarda öğrenciler, siber güvenlik, dijital yaşam ve bilişim etiği gibi konuların yanı sıra toplumsal sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öğrenciler, ele aldıkları başlıklar çerçevesinde fikir alışverişi yaparak görüş ve çözüm önerilerini hazırlanan formlara yazdı.

Öğrencilerin farklı bakış açılarını değerlendirmelerine, ortak fikirler geliştirmelerine ve çözüm odaklı düşünmelerine imkan sağlayan etkinlikte, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman da masalardaki çalışmaları takip ederek öğrencilerin yürüttüğü çalışmaları inceledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak

Bu belgeyi vermeyen yandı! Kartı kapatılacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, 3 yaşındaki yeğeninin ölüm nedenini açıkladı

Acı haberi duyurmuştu! 3 yaşındaki yeğeninin ölüm nedenini açıkladı
Hürmüz'de şaşırtan manzara! Balık yerine iPhone avına çıktılar

Denizde balık yerine iPhone avına çıktılar
Fransa'daki protestolarda TİP bayrağı sürprizi

Fransa'daki protestolarda dikkat çeken Türkiye detayı
Soner Olgun son yolculuğuna uğurlandı

Soner Olgun son yolculuğuna uğurlandı: Dostları yalnız bırakmadı
İstanbul'da sel suları otomobili yuttu! 2 kişi aranıyor

İstanbul'da sel suları otomobili yuttu! Ekipler kayıp 2 kişiyi arıyor
Korkulan oluyor! Fransa'da yanan ateş dünyaya yayılmaya başladı

Korkulan oluyor! Sokakta yanan ateş diğer ülkelere yayılmaya başladı
Herkes nefesini tutup izledi! Sonu korkunç bitti

Ölümle dans etti, bedeli ağır oldu!