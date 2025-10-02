Bayburt'ta 'Gençler Peygamberimizle Değer Kazandı' Konferansı Düzenlendi

Bayburt İl Müftülüğü, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla 'Gençler Peygamberimizle Değer Kazandı' konulu konferans düzenledi.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, Prof. Dr. Mustafa Ağırman, konuşmacı olarak katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmasını İl Müftüsü Bayram Danacı yaptı.

Konferansta, Hz. Muhammed'in örnek hayatından, Mevlana Celaleddin-i Rümi ve birçok İslam aliminin eser ve hayatından kıssalarla gençliğin önemi Prof. Dr. Mustafa Ağırman tarafından anlatıldı. Örnek alınacak yegane rehberin Hz. Muhammed vurgulayan Mustafa Ağırman, insanlık için tek kurtuluş kaynağının Kur'an-ı Kerim'in hükümleri olduğunu söyledi.

İnsan ömründeki en önemli dönemin gençlik çağı olduğunu belirten Ağırman, bu dönemin güzel işler yapmakla değer kazanacağını vurguladı.

Gençlere önemli tavsiyelerde bulunan Ağırman, Hz. Muhammed'in örnek hayatını okumalarını ve kendi hayatlarını bu doğrultuda şekillendirmelerini istedi. - BAYBURT