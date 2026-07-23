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Bayburt'ta ezanı güzel okuma ve hutbe sunumu yarışmalarında il birincileri belirlendi

Bayburt'ta ezanı güzel okuma ve hutbe sunumu yarışmalarında il birincileri belirlendi
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Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında düzenlenen yarışmaların Bayburt il finallerinde ezanı güzel okuma ve etkili hutbe sunumu kategorilerinde dereceye giren din görevlileri belirlendi. Ödüller Müftü Yardımcısı tarafından takdim edildi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen '2026 Yılı Din Görevlileri Arası Ezanı Güzel Okuma ve Etkili Hutbe Sunumu Yarışması'nın Bayburt il finalleri gerçekleştirildi. Yarışmalarda dereceye giren din görevlileri belirlendi.

Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda Arpalı Leylekli Camii Müezzin Kayyımı Yunus Saymaz birinci, Aydıntepe Beşpınar Köyü Camii İmam-Hatibi Abdulkadir Güman ikinci, Demirözü Gökçedere Yeni Camii İmam-Hatibi Yavuz Işık üçüncü oldu.

Etkili Hutbe Sunumu Yarışması'nda ise Zülküf Bozkurt Camii İmam-Hatibi Nihat Doğan birincilik elde etti. Demirözü Elmalı Köyü Camii İmam-Hatibi İsmail Aydoğdu ikinci, Aydıntepe Şalcılar Köyü Camii İmam-Hatibi Nuh Yıldırım üçüncü sırada yer aldı.

Dereceye giren din görevlilerine hediyeleri, Bayburt Müftü Yardımcısı Nurettin Akgül tarafından takdim edildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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