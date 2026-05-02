Bayburt'ta engelli vatandaşlar camide buluştu
Engelli vatandaşların cami hizmetlerinden daha etkin şekilde yararlanabilmesi amacıyla yürütülen Engelsiz Cami, Engelsiz İbadet Projesi kapsamında Bayburt Merkez TOKİ Camii'nde 'Cami-Engelli Buluşması' düzenlendi.
İl Müftülüğü koordinesinde gerçekleştirilen programda, engelli vatandaşların cami merkezli din hizmetlerine erişiminin artırılması ve sosyal hayata katılımlarının desteklenmesi amaçlandı.
Program kapsamında engelli vatandaşlarla sohbet edilerek, cami hizmetleri ve dini konularda bilgilendirmelerde bulunuldu. Programın ardından katılımcılara ikram yapıldı. - BAYBURT