Bayburt'ta Tarım Zararlılarına Karşı Sürvey Çalışmaları Sürüyor

Bayburt'ta ekili alanlarda yetiştirilen ürünlerde hastalık ve zararlı tespitine yönelik sürvey ve arazi kontrolleri devam ediyor.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ziraat mühendisleri tarafından il genelindeki üretim alanlarında incelemeler yapılıyor.

Özellikle buğday üretim alanlarında süne, kımıl ve kahverengi kokarca zararlılarına yönelik sürvey ve tespit çalışmaları yürütülüyor.

Arazi kontrolleri ve sürvey çalışmaları sonucunda söz konusu zararlıların ekonomik zarar eşiğinin üzerinde olmadığı tespit edildi.

Üreticilerin verimli ve sağlıklı bir üretim sezonu geçirmesi amacıyla tarımsal alanlardaki kontrollerin ve teknik çalışmaların sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı