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Bayburt'ta Tarım Zararlılarına Karşı Sürvey Çalışmaları Sürüyor

Bayburt'ta Tarım Zararlılarına Karşı Sürvey Çalışmaları Sürüyor
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Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ziraat mühendisleri, il genelindeki üretim alanlarında, özellikle buğdaydaki süne, kımıl ve kahverengi kokarca zararlılarına yönelik sürvey ve arazi kontrolleri yapıyor. Yapılan incelemelerde zararlıların ekonomik zarar eşiğinin altında olduğu belirlendi; verimli ve sağlıklı bir sezon için kontrollerin süreceği bildirildi.

Bayburt'ta ekili alanlarda yetiştirilen ürünlerde hastalık ve zararlı tespitine yönelik sürvey ve arazi kontrolleri devam ediyor.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ziraat mühendisleri tarafından il genelindeki üretim alanlarında incelemeler yapılıyor.

Özellikle buğday üretim alanlarında süne, kımıl ve kahverengi kokarca zararlılarına yönelik sürvey ve tespit çalışmaları yürütülüyor.

Arazi kontrolleri ve sürvey çalışmaları sonucunda söz konusu zararlıların ekonomik zarar eşiğinin üzerinde olmadığı tespit edildi.

Üreticilerin verimli ve sağlıklı bir üretim sezonu geçirmesi amacıyla tarımsal alanlardaki kontrollerin ve teknik çalışmaların sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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