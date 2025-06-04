Bayburt'ta Eğitime Destek: Öğrencilere Giyim ve Ayakkabı Yardımı

Bayburt'ta Eğitime Destek: Öğrencilere Giyim ve Ayakkabı Yardımı
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Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Bayburt'taki ilkokul ve ortaokul öğrencilerine giyim paketleri ve ayakkabı yardımında bulundu. Hayırsever firmaların katkılarıyla dağıtılan yardımlar, 1173 öğrenciye ulaştı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından destek alan ailelerin ilkokul ve ortaokulda öğrenim gören çocuklarına, Bayburt Valiliği koordinesinde giyim yardımı yapıldı.

Hayırsever firmaların destekleriyle pantolon, gömlek ve kazaktan oluşan giyim paketleri, yaşanabilecek yoğunluk göz önünde bulundurularak yaklaşık 2 ay önce dağıtılmıştı. Kurban Bayramı öncesinde de bir ayakkabı mağazasının katkılarıyla öğrencilere dağıtılmak üzere kolilerce ayakkabı gönderildi. Temin edilen ayakkabılar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü planlamasıyla bin 173 öğrenciye ulaştırıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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