DKMP personeline kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi

Bayburt Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürlüğü tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü personeline kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi.

ŞÖNİM personeli Psikolog İrfan Emirhan Ekiz tarafından gerçekleştirilen eğitimde, şiddetin tanımı ve türleri, konuya ilişkin genel mevzuat ile kamu personelinin yükümlülükleri ele alındı. Eğitimde ayrıca acil durumlarda kullanılabilecek 112 ve 183 ihbar hatları ile Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitimde, kadına karşı şiddetle mücadelede izlenecek yöntemler ile kamu personelinin sorumlulukları üzerinde duruldu. Eğitimin sonunda personelin konuya ilişkin soruları cevaplandırıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı