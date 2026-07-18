Haberler

DKMP personeline kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi

DKMP personeline kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt ŞÖNİM Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar personeline kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verdi. Eğitimde şiddet türleri, mevzuat ve ihbar hatları ele alındı.

Bayburt Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürlüğü tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü personeline kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi.

ŞÖNİM personeli Psikolog İrfan Emirhan Ekiz tarafından gerçekleştirilen eğitimde, şiddetin tanımı ve türleri, konuya ilişkin genel mevzuat ile kamu personelinin yükümlülükleri ele alındı. Eğitimde ayrıca acil durumlarda kullanılabilecek 112 ve 183 ihbar hatları ile Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitimde, kadına karşı şiddetle mücadelede izlenecek yöntemler ile kamu personelinin sorumlulukları üzerinde duruldu. Eğitimin sonunda personelin konuya ilişkin soruları cevaplandırıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Biyografiyi sildi, telefonları kapattı! Bir milletvekili daha AK Parti'ye geçebilir

Biosunu sildi, telefonu kapalı! Bir vekil daha AK Parti'ye geçiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büyük skandal! Cami imamı tekel bayisini dualarla açtı

Büyük skandal! Cami imamı tekel bayisini dualarla açtı
Bir aldatma vakası daha! Sonu çok kötü bitti

Bir aldatma vakası daha! Sonu çok kötü bitti

5 büyüklüğünde depremle sarsılan Malatya'yı tedirgin edecek uyarı

Peş peşe depremlerle sarsılan ilimize korkutan uyarı
Locası iptal edilen Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a zehir zemberek sözler

Kriz büyüyor! Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a zehir zemberek sözler
Babacan'dan sürpriz çıkış: 5 bakanı arayıp tebrik ettim

"5 bakanı arayıp tebrik ettim"
Öyle bir etekle dans videosu çekti ki annesi hemen müdahale etti

Öyle bir etekle dans videosu çekti ki annesi hemen müdahale etti
'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisindeki sahne Çin'i karıştırdı

Türk dizisindeki sahne Çin'i karıştırdı