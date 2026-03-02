Haberler

Bayburt'ta Deprem Haftası boyunca farkındalık etkinlikleri düzenlenecek

Güncelleme:
1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında afet bilincini artırmaya yönelik Bayburt'ta çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında afet bilincini artırmaya yönelik Bayburt'ta çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından hazırlanan program doğrultusunda hafta boyunca kent merkezi ile ilçelerde stant çalışmaları, tatbikatlar, ziyaretler ve bilgilendirme faaliyetleri yapılacak.

Etkinlik programına göre, bugün Türk Dünyası Parkı'nda AFAD standı açılarak, arama-kurtarma araçları ile malzemeler vatandaşlara tanıtılacak. Salı günü Aydıntepe Şehit Erdal Eraslan Ortaokulunda AFAD koordinasyonunda MEB AKUB, itfaiye ve UMKE iş birliğiyle çök-kapan-tutun ve tahliye tatbikatı yapılacak ardından sivil toplum kuruşlarına ziyaretler düzenlenecek.

Çarşamba günü valilik yeni hizmet binasındaki kamu kurumlarında çalışan personellerin katılımıyla tahliye tatbikatı gerçekleştirilecek.

Perşembe günü Demirözü ilçesindeki Mustafa Köseoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesinde yine AFAD koordinasyonunda çök-kapan-tutun ve tahliye tatbikatı yapılacak. Ayrıca Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon sakinleri ziyaret edilerek, afetler hakkında bilgilendirilecek.

Cuma günü sona erecek program çerçevesinde kent merkezinde AFAD standı açılacak, başta deprem olmak üzere afetlere ilişkin broşür dağıtımı yapılacak.

Program ile toplumda afetlere karşı farkındalığın artırılması ve hazırlık bilincinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
