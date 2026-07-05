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DENEYAP öğrencileri projelerini sergiledi

DENEYAP öğrencileri projelerini sergiledi
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Bayburt Gençlik Merkezi'nde düzenlenen DENEYAP Türkiye Dönem Sonu Proje Şenliği'nde öğrenciler, havacılık, enerji ve malzeme bilimi alanlarındaki projelerini tanıttı.

Bayburt Gençlik Merkezinde düzenlenen DENEYAP Türkiye Dönem Sonu Proje Şenliği'nde öğrenciler, eğitim sürecinde geliştirdikleri projeleri sergiledi.

Şenlikte öğrenciler, havacılık ve uzay teknolojileri, enerji teknolojileri ile malzeme bilimi alanlarında hazırladıkları projeleri tanıttı. Projeler, davetliler ve veliler tarafından incelendi.

Öğrenciler, proje geliştirme sürecinde edindikleri bilgi ve deneyimleri katılımcılarla paylaşırken, çalışmalarının tasarım ve üretim aşamaları hakkında da bilgi verdi.

Bayburt Gençlik Merkezinde yürütülen DENEYAP eğitimleri kapsamında öğrenciler, bilim ve teknoloji alanlarında teorik bilgilerini uygulamalı çalışmalarla pekiştirme imkanı buluyor. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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