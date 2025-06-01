Bayburt'ta Çevre Haftası Etkinliği: 'Çevrene İyi Bak'

Bayburt'ta Çevre Haftası Etkinliği: 'Çevrene İyi Bak'
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Bayburt'ta, Çevre Haftası kapsamında 'Plastik Kirliliği ile Mücadele' etkinliği düzenlendi. Öğrencilere çevre bilinci aşılamak amacıyla yapılan eğlenceli programda fidan dikimi, duvar boyama ve palyaço gösterileri yer aldı.

Çevre Haftası kapsamında Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından "Çevrene İyi Bak" sloganıyla "Plastik Kirliliği ile Mücadele" konulu farkındalık etkinliği düzenlendi.

Cumhuriyet İlkokulu Spor Salonunda organize edilen etkinlikte, öğrencilere çevrenin önemi eğlenceyle anlatıldı. Plastik kirliliğine palyaço gösterileriyle, danslarla dikkat çekilen etkinlikte, bez çanta ve duvar boyama etkinlikleri yapıldı, fidan dikimi gerçekleştirildi. Öğrencilere çevre ve doğa bilincini aşılamak için çeşitli etkinlikler yaptıklarını ve bunu da eğlence yoluyla anlattıklarını belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Sevim, "Hepimiz çevremize iyi bakmalıyız" diyerek, "Türkiye Çevre Haftası kapsamında Bayburt'umuzda çeşitli etkinliklerde bulunduk. Bez çanta boyamaları yaptık, palyaço gösterilerimiz oldu. Çocuklarımızda farkındalık oluşturmak için eğlenceli programlarımız oldu. Duvar boyamaları ve fidan dikimi faaliyetlerinde bulduk. Hepimiz doğamıza ve çevremize iyi bakmalıyız" ifadelerini kullandı. Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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