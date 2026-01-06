Bayburt'ta canlı müzik yayını yapacak işletmelere yönelik izin süreci sürüyor

Bayburt'ta canlı müzik yayını yapacak işletmelere yönelik Müzik Yayın İzin Belgesi işlemleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yürütülmeye devam ediyor.

Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen işlemler doğrultusunda, canlı müzik yayını yapmak isteyen işletmelerin yetkili laboratuvarlarca hazırlanan akustik ölçüm raporları inceleniyor. Yapılan değerlendirmelerde, mevzuatta belirlenen gürültü sınır değerlerini sağlayan işletmelere müzik yayın izin belgesi düzenleniyor.

İzin belgesi uygulamasıyla birlikte, çevresel gürültünün kontrol altına alınması, şehir yaşam kalitesinin korunması, vatandaşların huzurunun sağlanması ve işletmelerin müzik yayını faaliyetlerini yasal çerçevede sürdürmeleri amaçlanıyor.

Canlı müzik yayını yapmak isteyen işletmelerin izin belgesi almadan faaliyette bulunmamaları gerektiğini hatırlatan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından başvuru sürecinin ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda titizlikle yürütüldüğü bildirildi. - BAYBURT