Çatıksu'da modern büyükbaş ahırı inşa ediliyor
Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Çatıksu köyünde yapımı süren büyükbaş hayvan ahırında inceleme yapıldı. İncelemelerde, ahırın yapım süreci, teknik altyapısı, kullanım alanları ve hayvan refahına uygunluğu kontrol edildi.
Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Köksal, büyükbaş hayvan ahırının son durumu hakkında çalışma yürüten ekipten bilgi aldı.
İncelemede ahırın yapım aşaması, planlanan kapasitesi, kullanım alanları, teknik altyapısı ve işletme düzeni ele alındı. Hayvan refahına uygunluk kriterlerinin de gözden geçirildiği ziyarette, yetiştiriciyle üretim sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
Kırsalda hayvancılık altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımların üretime katkı sunması beklenirken, ahırın tamamlanmasıyla modern, verimli ve sürdürülebilir bir işletmenin bölge hayvancılığına kazandırılacağı bildirildi. - BAYBURT