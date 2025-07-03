Bayburt'ta Arazi Toplulaştırma Çalışmaları Toplantısı Gerçekleştirildi

Bayburt'ta Arazi Toplulaştırma Çalışmaları Toplantısı Gerçekleştirildi
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen arazi toplulaştırma çalışmaları kapsamında Bayburt'ta toplantı düzenlendi. Toplantıda, çalışmaların son durumu ve gelecekteki adımlar ele alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarım arazilerinin parçalı yapısına son vermek ve toprak verimini artırmak amacıyla hayata geçirilen arazi toplulaştırma çalışmaları kapsamında Bayburt'ta yürütülen toplulaştırma çalışmalarına ilişkin toplantı düzenlendi.

Bölge Müdürü Fatih Kişi ile Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Daire Başkanı Sinan Demirbaş'ın başkanlık ettiği toplantıya, Bölge Müdür Yardımcısı Ümit Yayla, Arazi Toplulaştırma ve TİGH Şube Müdürü Serpil Kadıoğlu, Sulama Şube Müdürü Fatih Çoban ve ilgili personeller katıldı.

Toplantıda, Bayburt'ta devam eden toplulaştırma çalışmalarının son durumu detaylı bir şekilde ele alındı. Çalışmaların ilerleyişi ve gelecek dönemde atılacak adımlar konusunda istişarelerde bulunuldu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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