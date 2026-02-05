Asrın felaketinde hayatını kaybedenler Bayburt'ta dualarla anılacak
Bayburt'ta, 6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek anma programında, yaşamını yitiren vatandaşlar için mevlit okutulacak. Program, Ulu Camii'nde 12.00-14.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Saat 12.00 ile 14.00 arasında düzenlenecek anma programında, depremde yaşamını yitiren vatandaşlar için mevlit okutulacak ve dualar edilecek.
Tüm vatandaşların davetli olduğu programda, hayatını kaybedenler rahmetle anılacak. - BAYBURT