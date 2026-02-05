Haberler

Asrın felaketinde hayatını kaybedenler Bayburt'ta dualarla anılacak

Asrın felaketinde hayatını kaybedenler Bayburt'ta dualarla anılacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt'ta, 6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek anma programında, yaşamını yitiren vatandaşlar için mevlit okutulacak. Program, Ulu Camii'nde 12.00-14.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla Bayburt'ta anma programı düzenlenecek. Depremde vefat eden vatandaşlar dualarla anılacak.

Asrın felaketinde hayatını kaybedenlerin anısına Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve Bayburt Kızılay Şubesi iş birliğinde anma programı gerçekleştirilecek. Yarın Ulu Camii'nde

Saat 12.00 ile 14.00 arasında düzenlenecek anma programında, depremde yaşamını yitiren vatandaşlar için mevlit okutulacak ve dualar edilecek.

Tüm vatandaşların davetli olduğu programda, hayatını kaybedenler rahmetle anılacak. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini 'Görüşme bitmiştir' diyerek reddetmiş

Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini "Görüşme bitmiştir" diyerek reddetmiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Veliaht Prens'i zora sokacak fotoğraf! Pedofili sapığın masasında bulundu

Prens'i zora sokacak fotoğraf! Pedofili sapığın masasında bulundu
6 çocuk büyüttüğü beşiği yaktı: Nedeni yürek yakan cinsten

6 çocuk büyüttüğü beşiği yaktı: Nedeni yürek yakan cinsten
Tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin'in hangi koğuşa alındığı belli oldu

Tutuklanan fenomen erkekler koğuşuna mı alındı? Gerçek ortaya çıktı
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! 'Yılan' kod adılı eskort neler anlattı neler

Ağabeyini gözaltına aldıran ifade! İtirafçı eskort neler anlattı neler
Veliaht Prens'i zora sokacak fotoğraf! Pedofili sapığın masasında bulundu

Prens'i zora sokacak fotoğraf! Pedofili sapığın masasında bulundu
Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu

Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu
Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı

Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı