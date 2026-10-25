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Bayburt'ta 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri kumbara birikimiyle kitap satın aldı

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Bayburt'ta 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri kumbara birikimiyle kitap satın aldı
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Bayburt'ta 'TDV Kitap Kumbaram' projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri kumbaralarındaki harçlıklarla kitap satın aldı. Etkinlikte yüz boyama ve kitap ayracı atölyesi yapıldı, okuma alışkanlığı ve tasarruf bilinci amaçlandı.

Bayburt'ta, 'TDV Kitap Kumbaram' projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarla kitap satın aldı.

Terzi Hacı Mustafa Efendi 4-6 Yaş Kur'an Kursu bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe, Bayburt Müftülüğüne bağlı kurslarda eğitim gören öğrenciler katıldı. Çocuklar, biriktirdikleri harçlıklarla sevdikleri kitapları seçerek satın alma fırsatı buldu.

Etkinlikte kitap tanıtımının yanı sıra yüz boyama ve kitap ayracı atölyesi gibi faaliyetler de düzenlendi. Çocukların kitaplarla keyifli vakit geçirdiği programda, okuma alışkanlığının küçük yaşlarda kazanılması ve tasarruf bilincinin geliştirilmesi amaçlandı.

Etkinlik alanını ziyaret eden İl Müftüsü Basri Bektaş, öğrencilere başarılar dileyerek programın düzenlenmesinde emeği geçen Kur'an kursu öğreticileri ve personele teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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