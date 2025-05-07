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Bayburt'ta 2025 Yılı İl Su Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Bayburt'ta 2025 Yılı İl Su Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
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Bayburt Valiliği, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için 2025 Yılı İl Su Kurulu Toplantısı'nı düzenledi. Toplantıda su verimliliği, havza yönetimi ve çevre koruma tedbirleri gibi konular ele alındı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında, 2025 Yılı İl Su Kurulu Toplantısı Valilik Toplantı Salonu'nda ilgili kurum ve paydaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda; Havza ölçekli yönetim planları, su verimliliği çalışmaları, içme-kullanma suyu havzalarının korunması, taşkın ve sel baskınlarının önlenmesine yönelik tedbirler, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının kullanımı ve kalitesinin artırılması, tarımsal faaliyetlerden kaynaklı kirliliğin önlenmesine yönelik modern sulama sistemleri gibi birçok önemli başlık ele alındı.

Vali Eldivan, ilde su kaynaklarının sürdürülebilirliği ve etkin yönetimi için alınan kararların titizlikle uygulanacağını vurgulayarak, tüm kurumlarla iş birliği içinde çevreye duyarlı bir yaklaşımı sürdüreceklerini ifade etti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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