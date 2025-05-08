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Bayburt'ta 16,96 Gram Kokainle Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Bayburt'ta 16,96 Gram Kokainle Yakalanan Şüpheli Tutuklandı
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Bayburt'ta polisin durdurduğu bir şahsın üzerinde yapılan aramada 16,96 gram kokain bulundu. Şüpheli T.K., tutuklandı.

Bayburt'ta 16,96 gram kokainle yakalanan şüpheli tutuklandı

BAYBURT - Bayburt'ta polisin şüphe üzerine durduğu bir şahsın üzerinde yapılan aramada, 16,96 gram kokain maddesi bulundu. Şüpheli şahıs tutuklandı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, durumundan şüphelendiği T.K. isimli şahsı durdurarak, adli arama gerçekleştirdi. Şahsın üzerinde yapılan aramada 16,96 gram kokain maddesi bulundu. Ekiplerce kokain maddesine el konulurken, şüpheli şahıs hakkında Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan adli işlem yapıldı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs T.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZNUR DEMİR - Yerel
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