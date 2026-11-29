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Bayburt Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından vatandaşlara sunulan hizmetlerin niteliğini artırmak ve personelin mesleki farkındalığını güçlendirmek amacıyla psikolojik tahlil ve öz değerlendirme odaklı video izleme çalışması başlatıldı.

Çalışma kapsamında meslek elemanları kendilerini, mesleki yaklaşımlarını ve hizmet süreçlerini yeniden değerlendirme fırsatı bulacak. Uygulamayla personelin empati, iletişim ve farkındalık becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Video izleme çalışmasıyla personelin mesleki bakış açılarını gözden geçirmesi ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin niteliğinin artırılması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı