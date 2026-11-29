Bayburt Sosyal Hizmet Merkezi personel için video izleme çalışması başlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, personelin mesleki farkındalığını güçlendirmek ve hizmet kalitesini artırmak için video izleme çalışması başlattı. Psikolojik tahlil ve öz değerlendirme odaklı çalışmayla empati ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.
Bayburt Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından vatandaşlara sunulan hizmetlerin niteliğini artırmak ve personelin mesleki farkındalığını güçlendirmek amacıyla psikolojik tahlil ve öz değerlendirme odaklı video izleme çalışması başlatıldı.
Çalışma kapsamında meslek elemanları kendilerini, mesleki yaklaşımlarını ve hizmet süreçlerini yeniden değerlendirme fırsatı bulacak. Uygulamayla personelin empati, iletişim ve farkındalık becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.
Video izleme çalışmasıyla personelin mesleki bakış açılarını gözden geçirmesi ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin niteliğinin artırılması bekleniyor.