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Bayburt Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü aylık toplantıda vaka tahlili gerçekleştirdi

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Bayburt Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü aylık toplantıda vaka tahlili gerçekleştirdi
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Bayburt Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nün aylık toplantısında, sosyal hizmet kalitesini artırmak için vaka tahlili yapıldı. Toplantıda birey ve ailelerin ihtiyaçları, sorunlar ile müdahale ve takip süreçleri ele alındı; toplantıların her ay düzenli yapılması planlandı.

Bayburt Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen aylık toplantıda, sosyal hizmet sunumunun niteliğinin artırılması amacıyla vaka tahlili gerçekleştirildi. Toplantıda, sosyal hizmet sunulan birey ve ailelerin ihtiyaçları, karşılaşılan sorunlar ile vakalara yönelik müdahale ve takip süreçleri ele alındı.

Toplantıda meslek elemanları vaka çalışmalarına ilişkin bilgi ve deneyimlerini paylaşırken, farklı mesleki yaklaşımlar üzerinden sosyal hizmet müdahalelerinin geliştirilmesine yönelik görüşler değerlendirildi.

Vaka çalışmalarında karşılaşılan sorunların birlikte değerlendirilmesi, mesleki bilgi ve deneyim paylaşımının güçlendirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla toplantıların her ay düzenli olarak gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi.

Toplantı, sosyal hizmet uygulamalarında mesleki iş birliği ve kurum içi koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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