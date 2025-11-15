Haberler

Bayburt ŞÖNİM'den Çocuklara Özel Farkındalık Etkinliği

Bayburt Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, Aile Yılı ve Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla çocuklara yönelik farkındalık etkinliği düzenledi. Çocuklara hediyeler verildi ve animasyon filmi izletildi.

Bayburt Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM), Aile Yılı ve Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında merkezden hizmet alan ailelerin çocuklarına yönelik farkındalık ve güçlendirme etkinliği düzenledi.

ŞÖNİM tarafından oluşturulan eğitim-etkinlik-eğlence grubuyla, çocukların psikososyal açıdan desteklenmesi ve güçlendirilmesi hedeflendi. Sosyal Hizmet Personeli Elif Gül Öztürk öncülüğünde başlatılan çalışmanın ilk adımında, ara tatil dönemindeki çocuklara Türk Kızılayı iş birliği ile hediyeler verildi.

Etkinlik kapsamında ayrıca ŞÖNİM imkanlarıyla çocuklara animasyon sinema filmi izletilerek, keyifli bir gün geçirmeleri sağlandı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
