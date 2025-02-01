ABD'de bir uçak kazası daha! Yerleşim yerine düştü, çok sayıda ölü var

ABD'de bir uçak kazası daha! Yerleşim yerine düştü
Fitch Türkiye'nin kredi notunu teyit etti! Faiz ve enflasyon tahmini dikkat çekici

Fitch Türkiye'nin kredi notunu teyit etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turizm Bakanlığı'ndaki o ismi görevden aldı

Erdoğan, Turizm Bakanlığı'ndaki o ismi görevden aldı
Ailesinden 4 kişiyi öldüren 17 yaşındaki cani tutuklandı

Ailesinden 4 kişiyi öldüren cani tutuklandı

Bayburt Kaymakamı Yasin Şahin, Köylerde İncelemelerde Bulundu

Bayburt Kaymakamı Yasin Şahin, Köylerde İncelemelerde Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'un Demirözü ilçe Kaymakamı Yasin Şahin, Beşpınar köyünde düzenlenen cuma namazının ardından vatandaşlarla bir araya geldi ve çeşitli köylerde haneleri ziyaret ederek talepleri dinledi.

Bayburt'un Demirözü ilçe Kaymakamı Yasin Şahin, köylerde incelemede bulundu.

Kaymakam Yasin Şahin, Beşpınar köyünde kılınan cuma namazının ardından kurum amirlerinin de katılımıyla vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakam Şahin daha sonra Yukarı Dikmetaş, Damlıca ve Elmalı köylerinde bulunan vatandaşları hanelerine ziyaret ederek taleplerini dinledi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Bütün ülke Mourinho'yu konuşuyor
img

Terk edilmiş, harabe evde gizli hazine buldu
img

Ünlü oyuncuya büyük ayıp! Cenazesine bir avuç insan katıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber

Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
RTÜK, NOW TV'ye logo değiştirmesi için 30 gün süre verdi

RTÜK'ten NOW TV'ye 30 gün süre
Ünlü oyuncu Sezai Altekin'in cenaze törenine bir avuç insan katıldı

Ünlü oyuncuya büyük ayıp! Cenazesine bir avuç insan katıldı
TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi

TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki
Fatih Terim'i şoke eden maç: Hayatımda böylesini izlemedim

Terim'e Arabistan'da bir darbe daha
Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti

Kura törenine gölge düşüren sözleri AK Partili ismi de rahatsız etti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.