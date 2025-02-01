Bayburt Kaymakamı Yasin Şahin, Köylerde İncelemelerde Bulundu
Bayburt'un Demirözü ilçe Kaymakamı Yasin Şahin, Beşpınar köyünde düzenlenen cuma namazının ardından vatandaşlarla bir araya geldi ve çeşitli köylerde haneleri ziyaret ederek talepleri dinledi.
Bayburt'un Demirözü ilçe Kaymakamı Yasin Şahin, köylerde incelemede bulundu.
Kaymakam Yasin Şahin, Beşpınar köyünde kılınan cuma namazının ardından kurum amirlerinin de katılımıyla vatandaşlarla bir araya geldi.
Kaymakam Şahin daha sonra Yukarı Dikmetaş, Damlıca ve Elmalı köylerinde bulunan vatandaşları hanelerine ziyaret ederek taleplerini dinledi. - BAYBURT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel