Bayburt İmam Hatip Lisesi'nden Filistin İçin Sessiz Farkındalık Etkinliği

Bayburt İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ikinci yılında, Filistin'de yaşanan insani drama dikkat çekmek amacıyla 'Söz tükendi: Nehirden denize özgür Filistin' sloganıyla sessiz bir farkındalık etkinliği düzenledi.

Etkinlikte öğrenciler ağızlarına 'Söz tükendi! ayağa kalk ey insan' yazılı bantlar yapıştırarak, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımı protesto etti. Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe öğrencilerin yanı sıra öğretmenler, okul idaresi ve personel de katıldı.

Türkiye ve Filistin bayraklarının açıldığı protestoda, Filistin halkına destek mesajı verilerek, İsrail ve Çin'in uyguladığı zulümlere karşı Filistin ile Doğu Türkistan'a özgürlük çağrısı yapıldı.

Etkinlikte 12. sınıf öğrencisi Ahmet Emir Kocabey, yaptığı konuşmada insanlığın sessiz kalmaması gerektiğini belirterek, "Bugün biz Bayburt'tan, Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri olarak tüm insanlığa çağrıda bulunuyoruz. Artık bu zulmü, bu soykırımı durdurmak için harekete geçelim. Bu suç şebekesine ve destekçisi küresel güçlere zulümle abad olunamayacağını gösterelim" dedi.

Filistin ve Doğu Türkistan'da yaşanan zulme tepki göstermek için ağızlarını bantlayarak sessiz bir direniş ortaya koyduklarını söyleyen Kocabey, "Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Sabrımız tükenmiş, söz bitmiştir. İnsanlık olarak sözün bittiği yerdeyiz. Filistin'de ve Doğu Türkistan'da yaşanan soykırıma tepki göstermek için bugün ağızlarımızı bantlayarak sessiz bir şekilde direnişimizi ortaya koyduk" ifadelerini kullandı.

Gazze'deki katliamın dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan tarafından kınandığını dile getiren Kocabey, Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri olarak pasif bir direnişle sözün tükendiğini susarak haykırdıklarını ve terör çetesi İsrail'in durdurulmasını talep ettiklerini söyledi. Uluslararası kurum ve kuruluşlara çağrıda bulunan Kocabey, dünya devletlerinin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

Sessiz eylem, öğrencilerin taşıdığı bayraklarla dayanışma mesajı vermesinin ardından sona erdi. - BAYBURT