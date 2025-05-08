Bayburt İl Müftüsü Bayram Danacı'nın Annesi Vefat Etti
Bayburt İl Müftüsü Bayram Danacı'nın annesi Zekiye Danacı, Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki Çaybaşı köyünde hayatını kaybetti. Cenaze namazı yarın kılınacak ve köy mezarlığına defnedilecek.
Bayburt İl Müftüsü Bayram Danacı'nın annesi Zekiye Danacı, vefat etti.
Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Çaybaşı köyünde yaşayan Müftü Bayram Danacı'nın annesi Zekiye Danacı hayatını kaybetti. Yarın Çaybaşı köyünde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Zekiye Danacı'nın cenazesi köy mezarlığına defnedilecek. - BAYBURT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel