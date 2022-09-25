Bayburt haberi... Bayburt'un yüksek kesimleri beyaza büründü
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Bayburt yerel haberi... Bayburt'un yüksek kesimleri beyaza büründü Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
Bayburt'un yüksek kesimleri beyaza büründü
BAYBURT - Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
Bayburt'un Aydıntepe ilçesinin köy ve yaylaları havaların soğumasının ardından kar yağışıyla beyaza büründü. Dün akşamdan itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve yağmur, özellikle 2 bin 400 rakımlı Soğanlı Dağı'nın eteklerindeki Dumlu, Kavlatan, Günbuldu köylerini beyaz örtüyle kapladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Öznur Demir - Yerel