Bayburt haberi... Bayburt'un yüksek kesimleri beyaza büründü Yerel Haberler Bayburt yerel haberi... Bayburt'un yüksek kesimleri beyaza büründü Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Bayburt'un yüksek kesimleri beyaza büründü BAYBURT - Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Bayburt'un Aydıntepe ilçesinin köy ve yaylaları havaların soğumasının ardından kar yağışıyla beyaza büründü. Dün akşamdan itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve yağmur, özellikle 2 bin 400 rakımlı Soğanlı Dağı'nın eteklerindeki Dumlu, Kavlatan, Günbuldu köylerini beyaz örtüyle kapladı. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Öznur Demir Bayburt Yerel Haberler

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