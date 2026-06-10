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Engelsiz Yaşam Merkezinde tadilat sonrası inceleme yapıldı

Engelsiz Yaşam Merkezinde tadilat sonrası inceleme yapıldı
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Tadilatı tamamlanan Bayburt Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Vali Mustafa Eldivan incelemelerde bulundu. Merkezin daha modern ve erişilebilir hale getirildiği belirtildi.

Tadilatı tamamlanan Bayburt Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde inceleme yapıldı. Yapılan düzenlemelerle merkezin daha modern, erişilebilir ve nitelikli hizmet sunacak hale getirildiği belirtildi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, merkezde yürütülen tadilat çalışmalarının ardından hizmet alanlarında incelemelerde bulundu. Eldivan, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Merkezde yapılan düzenlemelerle hizmet alanlarının özel bireylerin ve ailelerinin ihtiyaçlarına daha uygun daha uygun hale getirildi.

Vali Eldivan, yapılan çalışmalarla merkezin hizmet kalitesinin artacağını ifade etti. Eldivan, çalışmalarda emeği geçenlere kolaylık diledi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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