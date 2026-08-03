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Kızılay Gönüllüsü Şeyma Mevlütoğulları Vefat Etti

Kızılay Gönüllüsü Şeyma Mevlütoğulları Vefat Etti
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BESOB eski Başkanı Zekeriya Mevlütoğulları'nın kızı, kanser tedavisi gören Kızılay gönüllüsü Şeyma Mevlütoğulları hayatını kaybetti. Cenazesi, Mevlana Camii'nde kılınan namazın ardından Kurt Deresi Mezarlığı'nda defnedildi.

Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) eski Başkanı Zekeriya Mevlütoğulları'nın kızı Şeyma Mevlütoğulları, hayatını kaybetti.

Bir süredir kanser tedavisi gören Bayburt Kızılay gönüllüsü Şeyma Mevlütoğulları, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Mevlütoğulları için Mevlana Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Mevlütoğulları'nın cenazesi, cenaze namazının ardından Kurt Deresi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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