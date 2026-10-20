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Bayburt Aydıntepe'de Müftü Koyuncu Kur'an kurslarında kadınlarla buluştu

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Bayburt Aydıntepe'de Müftü Koyuncu Kur'an kurslarında kadınlarla buluştu
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Bayburt'un Aydıntepe ilçesindeki ihtiyaç odaklı Kur'an kurslarında kadınlara yönelik eğitimler sürüyor. İlçe Müftüsü Yavuz Koyuncu, kurslarda öğreticilerden bilgi aldı; kursiyerlerin talep ve beklentilerini dinleyip gelecek dönem programları için görüş alışverişinde bulundu.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesindeki ihtiyaç odaklı Kur'an kurslarında kadınlara yönelik eğitimler devam ediyor. İlçe Müftüsü Yavuz Koyuncu, kurslarda yürütülen çalışmalar hakkında Kur'an kursu öğreticilerinden bilgi aldı.

Kurslarda öğreticiler ve kursiyerlerle bir araya gelen Koyuncu, Kur'an-ı Kerim'in öğretilmesi, temel dini bilgilerin kazandırılması ve milli-manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılması kapsamında yürütülen çalışmaların önemine değindi. Kadın kursiyerlerle sohbet eden Koyuncu, kursiyerlerin kurslara ilişkin talep ve beklentilerini dinledi.

Koyuncu, mevcut eğitim faaliyetleri ve gelecek dönemde yapılması planlanan programlar hakkında da Kur'an kursu öğreticileriyle görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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