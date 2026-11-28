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Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi yenilikçi sınıfında, Genç Bilişim Ekosistemi (GENÇTEK) çalışmaları kapsamında 'Biraz 0, Biraz 1, Başımıza Ne İş Açabilir?' başlıklı eğitim düzenlendi.

Akran öğrenme modeliyle gerçekleştirilen eğitimde bilişim hukuku, güvenli internet kullanımı ve dijital sorumluluklar ele alındı. Dijital ortamda karşılaşılabilecek fırsat ve risklere dikkat çekilen programda, teknolojinin bilinçli kullanımının önemi üzerinde duruldu.

Programa katılan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, öğrencilerle sohbet ederek gençlerin görüş ve düşüncelerini dinledi. Programda öğrencilerin edindikleri bilgileri kendi okullarındaki arkadaşlarıyla paylaşmalarına yönelik akran öğrenme modelinin önemi de vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı