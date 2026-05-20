Bayat'ta gıda işletmelerine yönelik denetim

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde gıda üretim, satış ve toplu tüketim işletmelerine yönelik denetim yapıldı.

Denetim Bayat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Gerçekleştirilen denetimin ardından yapılan yazılı açıklamada ise "Bayat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimiz teknik personelleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde; gıda işletmelerinin teknik ve hijyenik şartları, ürünlerin muhafaza şartları, etiket bilgileri, son tüketim tarihleri ile mevzuata uygunluk durumları titizlikle kontrol edilmiştir. Ayrıca işletme yetkililerine gıda güvenilirliği, hijyen kuralları ile mevzuata uygun üretim ve satış süreçleri hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Sürdürülen bu çalışmalarla; halk sağlığının korunması, güvenilir gıda arzının sağlanması ve gıda işletmelerinde mevzuata uygun uygulamaların yaygınlaştırılması hedeflenmektedir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı