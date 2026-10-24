Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Batrovçi'de bazı Türk tır sürücüleri günlerdir kuyrukta, su ve ekmekleri tükendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batrovçi'de bazı Türk tır sürücüleri günlerdir kuyrukta, su ve ekmekleri tükendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sırbistan'ın AB'ye açılan Batrovçi Sınır Kapısı'nda yaklaşık 14-15 kilometrelik tır kuyruğu oluştu; bazı Türk sürücüler 5, bazıları 4 gündür bekliyor. Sürücüler yiyecek ve su stoklarının tükendiğini belirtirken, vize sorunu nedeniyle geri dönen meslektaşları olduğunu öne sürdü.

Sırbistan'ın Avrupa Birliği'ne açılan kapılarından Batrovçi Sınır Kapısı'nda bekleyen Türk tır sürücüleri, günlerdir süren kuyruk nedeniyle zor durumda olduklarını belirtti.

Sınır kapısında yaklaşık 14-15 kilometrelik tır kuyruğu oluşurken, bazı sürücüler 5 gündür, bazıları ise yaklaşık 4 gündür sıranın kendilerine gelmesini beklediklerini ifade etti. Kuyrukta bekleyen sürücülerden Orhan Turan, yiyecek ve su stoklarının tükendiğini belirterek yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi. Sürücü Ali Yöndemli, "Bugün beşinci gün. Ekmeğimiz bitti, suyumuz bitti. Çok kötü durumdayız" sözleriyle yaşadıkları zorluğu anlattı.

Vize sorunu nedeniyle geri dönenler de var

Sürücüler, uzun bekleyişin yanı sıra 90 gün ve 180 günlük vize uygulamasıyla ilgili sorunlar nedeniyle geri dönmek zorunda kalan meslektaşlarının da bulunduğunu öne sürdü. Bazı şoförlerin 5-6 gün kuyrukta bekledikten sonra geri çevrildiği belirtildi.

Batrovçi Sınır Kapısı'nda yaşanan yoğunluk ve vize sorunları, uluslararası taşımacılık yapan Türk tır şoförlerinin yaşadığı sıkıntıları bir kez daha gündeme getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 22 sitede yayınlandı.
Arda Güler için El Clasico kararı! Mourinho'nun 3 planında da var

Bomba patladı! Arda'yı artık kimse tutamaz

Şekip Mosturoğlu'ndan çok sert sözler: Ligin şampiyonlarını belirlediler

Fenerbahçe'de kritik gün! TFF ve MHK'ye ağzına geleni saydı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lewis Hamilton'dan Kim Kardashian'a servet değerinde hediye

"Para var huzur var" dedirten bir olay daha
Juventus'ta büyük şok! Takımda sağlam oyuncu kalmadı

Bu takım bu hallere nasıl düştü?

Türkiye'nin IMF karnesi açıklandı! Şimşek'ten ilk açıklama

Şimşek'i mest eden IMF raporu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı! Aziz Yıldırım döneminde büyük düşüş

Rakam bomba! İşte Fenerbahçe'nin borcu

Fenerbahçe'den Oğuz Aydın hamlesi! Yönetim kararını verdi

Binlerce taraftarın istediği oluyor! Yönetim kararını verdi
Hayatı tek bir hesapla karardı! 250 yıla kadar hapis riski var

Daha 20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya
İnşaatlarda çalışırken antrenman yaptı, Avrupa şampiyonu oldu

İnşaatlarda çalışırken tarih yazdı! Şimdi herkes onu konuşuyor